/ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ, ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଓ ବଡୁ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରର ନିୟମିତ ସେବାପୂଜା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ଦିରରେ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ ବା ଟଙ୍କାର ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଓ ବଡୁ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ନିୟମିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।
ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ସକାଳୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିବାଦର ସମାଧାନ ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ପୁନଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ତେବେ ଟଙ୍କା ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ଆଧିକାରିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିବା ବାକି ରହିଛି।