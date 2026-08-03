Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ, ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ

ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ, ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ଦିରରେ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ ବା ଟଙ୍କାର ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଓ ବଡୁ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ନିୟମିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 03, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:47 AM IST
ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ, ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Train Fire: ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ! ଇଞ୍ଜିନ ସହ ଜଳିଗଲ ୩ଟି ବଗି...
2
3
4
5