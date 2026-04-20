Odisha News: ଓଲଟିଲା ତିର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ...

Odisha News: ଅଶୁଭ ସୋମବାର! ଜଗା ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ଓଲଟିଗଲା ତିର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ -୫୫ କୋରିଆଁ ଛକ ନିକଟରେ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ମରଣ ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦଗଡ ଗାଁର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ୬ ତାରିଖରୁ ତିର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଓଡିଶାର ପୁରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ସାରି ନାସିକ ଫେରୁଥିଲେ। ହେଲେ, ଏହି ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣା ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ କୁ ପଛ ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବସ୍। ହେଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବକୁ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଏକ ବାଲି ଗଦା ଉପରକୁ ବସ୍ ଟିକୁ ଚଢାଇ ଦେଇଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ଫଳରେ ବସ୍ ରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଆହତଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ, ଏହି ବସ୍ ରେ ପାଖାପାଖି ୪୮ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ।