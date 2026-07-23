Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାସ୍ତାରୁ ବିଲକୁ ଖସିଗଲା ବସ୍‌; ୧୫ ଆହତ

ଅନୁଗୁଳରେ ଏକ ହାଇୱା ବସ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେବା କାରଣରୁ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜରପଡ଼ା ଥାନା ଜେରେଙ୍ଗ ଗାଁ ଭାଗିରଥିପୁର ଠାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 23, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:29 PM IST
ରାସ୍ତାରୁ ବିଲକୁ ଖସିଗଲା ବସ୍‌; ୧୫ ଆହତ
Image Credit: ବସ୍‌ଟି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୁଣୁପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ବସ୍‌ଟିରେ ୫୦ରୁ ୬୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ପଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ
Minister Gokulananda Mallick41 min ago
2
Ollywood2 hrs ago
3
dearness allowance2 hrs ago
4
PM Narendra Modi3 hrs ago
5
NBT Jobs4:52 AM IST