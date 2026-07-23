ରାସ୍ତାରୁ ବିଲକୁ ଖସିଗଲା ବସ୍‌; ୧୫ ଆହତ

କୋରାପୁଟ: ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାରୁ ବିଲ ମଧ୍ୟକୁ ବସ୍ ଖସିବା କାରଣରୁ ୧୫ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବୋରିଗୁମା ଥାନା ଆଁଉଳି ଗାଁ ନିକଟରେ ଏପରି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବସ୍ଟି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୁଣୁପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ବସ୍ଟିରେ ୫୦ରୁ ୬୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।
ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳରେ ଏକ ହାଇୱା ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା କାରଣରୁ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜରପଡ଼ା ଥାନା ଜେରେଙ୍ଗ ଗାଁ ଭାଗିରଥିପୁର ଠାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିଲା ବସ୍ ।
ସେପଟେ ଭଦ୍ରକରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । NH-୧୬ର ଯଶଟିକିରି ଠାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଲା ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ସମୟରେ ବାଇକ୍ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ।