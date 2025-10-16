Odisha News: କାର୍ ସହ ଅଟୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ୫ରୁ ଅଧିକ..

Advertisement
Written By  Narmada Behera|Reported By: PREMANANDA PUJARI|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:41 PM IST

(ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୁଜାରୀ,ଗଜପତି) Odisha News: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଣ୍ଡିମା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ କାର ସହ ଅଟୋ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଅଟୋରେ ଥିବା ୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୦୮ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହନା ମେଡିକାଲ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ୨ ଜଣ ଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ରାମକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କାର ରେ ଥିବା ୪ ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଡବା ମେଡିକାଲ ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।  ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,  ଅଟୋ ଟି ମୋହନା ରୁ ଅଡବା ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାର ଟି ରାୟଗଡା ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା । ଗୁଣ୍ଡିମା ଛକ ନିକଟରେ ଉଭୟ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଡବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।

