୨ଟି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା, ୨ ଯୁବକ ମୃତ, ୪ ଆହତ

ତେଲକୋଇ କାଞ୍ଜିପାଣି-କନ୍ତଳା ରାସ୍ତା ଗୋଳାବନ୍ଧରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବର ରସୁଲଗଡ଼ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବାଇକ୍କୁ କାର୍ ପିଟିବା କାରଣରୁ ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Road Accident: ତେଲକୋଇ କାଞ୍ଜିପାଣି-କନ୍ତଳା ରାସ୍ତା ଗୋଳାବନ୍ଧରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । କାର୍ ସହ ଧକ୍କାରେ ୨ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦୁଝର ନେବାବେଳେ ବାଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବର ରସୁଲଗଡ଼ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବାଇକ୍କୁ କାର୍ ପିଟିବା କାରଣରୁ ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କାର୍ଟି କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଇକ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ୪ ଜଣ ଆହତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
