Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3119147
Zee OdishaOdisha State୨ଟି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା, ୨ ଯୁବକ ମୃତ, ୪ ଆହତ

୨ଟି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା, ୨ ଯୁବକ ମୃତ, ୪ ଆହତ

ତେଲକୋଇ କାଞ୍ଜିପାଣି-କନ୍ତଳା ରାସ୍ତା ଗୋଳାବନ୍ଧରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବର ରସୁଲଗଡ଼ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବାଇକ୍‌କୁ କାର୍‌ ପିଟିବା କାରଣରୁ ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 22, 2026, 08:44 PM IST

Trending Photos

୨ଟି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା, ୨ ଯୁବକ ମୃତ, ୪ ଆହତ

Road Accident: ତେଲକୋଇ କାଞ୍ଜିପାଣି-କନ୍ତଳା ରାସ୍ତା ଗୋଳାବନ୍ଧରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । କାର୍ ସହ ଧକ୍କାରେ ୨ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦୁଝର ନେବାବେଳେ ବାଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବର ରସୁଲଗଡ଼ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବାଇକ୍‌କୁ କାର୍‌ ପିଟିବା କାରଣରୁ ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କାର୍‌ଟି କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଇକ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁଇଟି ବାଇକ୍‌ରେ ଥିବା ୪ ଜଣ ଆହତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

Also Read- ରାଜକନିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା, ରେଡ୍‌ ଫ୍ଲାଗ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- ENG vs SL: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୫୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

road accident
୨ଟି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା, ୨ ଯୁବକ ମୃତ, ୪ ଆହତ
crime news
Crime News: ଦିଲ୍ଲୀ ପରି ଧମାକା କରିବାକୁ ଥିଲା ପ୍ଲାନ, କୋଲକାତା ଓ ତାମିଲନାଡୁରୁ ୮ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗି
Rajkanika Shame
ରାଜକନିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା, ରେଡ୍‌ ଫ୍ଲାଗ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
Indore Tragedy
Indore Tragedy: ପ୍ରେମିକ ଉପରେ ଭରଷା କରି ଫସିଗଲା ପ୍ରେମିକା...ଅପରାଧର କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ ଟାଙ୍କୁର
T20 World Cup 2026
ENG vs SL: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୫୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ