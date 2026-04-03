Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢିଚାଲିଛି ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା,୭୩୦ ଦିନରେ ହୋଇଛି ୮୦୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ ୭୩୦ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୮୦୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଯାହା କି ସାଧାରଣ ରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁହାର ସର୍ବାଧିକ । ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇଫ ଲାଇନ କୁହା ଯାଉଥିବା ରାଜପଥ ସବୁ ଏବେ ଡେଥ ଲାଇନ ପାଲଟିଯାଇଛି । ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଙ୍ଗୁ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରେ ପଛପଟ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ରେ ଜୀବନା ବିତାଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।
କେନ୍ଦୁଝର ସହର ସମେତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୪୯ର କେନ୍ଦୁଝରଠାରୁ ଶୁଆକାଟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଜାମ ରହୁଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଧନଜୀବନ ହାନୀ ହେଉଛି । ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା ନିଷେଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିନବେଳା ଭାରୀଯାନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୦ରେ ଚଳାଚଳ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ ,ରାତିରେ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡିଚାଳନା , ଅନଭିଜ୍ଞ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଡି ଚଳାଚଳ,ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଗାଡିଚାଳନା,ନିଶାଶକ୍ତ ହୋଇ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନୀତିନିୟମ ସଂପର୍କରେ ଅବଗତ ନହୋଇ ଗାଡିଚାଳନା ଆଦି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଏହାଛଡା ଓଭରଲୋଡିଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା,ଦିନବେଳା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବେଆଇନ ଟ୍ରକ ପାର୍କିଂ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟୁଛି । ତେବେ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ନୀତିନିୟମ,ଆଇନ ରହିଥିଲେ ହେଁ କଡାକଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହେଉଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗରିବ ଓ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୪୯,୨୦,୨୨୦,ପଳାଶପଙ୍ଗା-ବାମେବାରୀ-ଯୋଡା,ମଲଦା-ଶୁଆକାଟି,ନରଣପୁର-ହରିଚନ୍ଦନପୁର-ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ,ଚମ୍ପୁଆ-ବାଉଁଶୁଳୀ,ବାଉଁଶୁଳୀ-ପାଟଣା-ଢ଼େଙ୍କିକୋଟ,ଢ଼େଙ୍କିକୋଟ-ପାଟଣା-ସାହାରପଡା-କରଞ୍ଜିଆ,ଆନନ୍ଦପୁର-ଭଦ୍ରକ ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡିକରେ ଧାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଗାଡି ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା,
ଭାରୀଯାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଉନାହିଁ । ଏଥିସହ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବା ହରିଚନ୍ଦନପୁର କୁଆଝରଣ ଘାଟି,କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟି,ଜୁଡିଆ ଘାଟି,ନରଣପୁର ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ,ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୪୯ର ଚେମଣା ଛକ,ଶଙ୍କରପୁର,ରାଜୀୟ ରାଜପଥ ୨୦ର ରାଇସୁଆଁ,ଘସିପୁରା ବାଇପାସ,ଗଦାଧରପୁର, ସାନମସିଣାବିଲା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଅଂଚଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସୋଲାର ସିଗନାଲ,ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟିକର,ସର୍ତକ ଫଳକ ଲଗାଇବା ସହ ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉଭୟ ବିଭାଗ ପାଳନ କରୁନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢୁଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୦ର କେନ୍ଦୁଝରଠାରୁ ପାଣିକୋଇଲି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ ୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୧୪୨୯ ଟି ସଡ଼କଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ୮୦୬ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୨୪୯ ଜଣ ଆହତ ବା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରି ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ଅନିଭିଜ୍ଞ ଡ୍ରାଇଭର , ଫିଟନେସ ନ ଥିବା ଗାଡି ଚଳାଚଳ , ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା , ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚାଳନା , ବିନା ହେଲମେଟ ରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚାଳଣା ଓ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ସହ ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ବୃଦ୍ଧିଜିବୀ ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି | ଏହା ସହ ଏହା କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପାଇ ଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ରେ ମୃତକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନରହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମଦ୍ୟପାନ, ମବାଇଲ ଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚାଳନା କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନିଜେ ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କମିବା ବଦଳରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସରକାରୀ ବାବୁ ମାନେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ନେଇ ଯଦି ନିଜର ଦାୟିତ୍ଵ ଠିକ ଭାବେ ନ ତୁଲାଇବେ ତେବେ ଜନ ସାଧାରଣ ଯେ ପୋକ ମାଛି ଭଳି ଗାଡି ଚକା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ।