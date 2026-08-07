Add Zee Business As A Preferred Source
App

Road Accident: ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୮ ଜଣ ଆହତ

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାର୍କୋଣା ବଜାର ନିକଟରେ ଏକ କଣ୍ଟେନର ଜଳିଯାଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 07, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:47 PM IST
Road Accident: ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୮ ଜଣ ଆହତ
Image Credit: ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆ ବଜାରରେ କାର୍‌ ଧକ୍କାରେ ୭ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NEET Paper Leak Update: ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
2
3
4
5