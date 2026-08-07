Road Accident: ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୮ ଜଣ ଆହତ

Road Accident: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । କୁଚିଣ୍ଡା ଜମନକିରା ଥାନା ବଡ଼ରମା ଠାରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି । ବସ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଟ୍ରକ୍ । ୬ ଆହତଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଆନନ୍ଦପୁର ଏନ୍ଏଚ୍ ୨୦ ବାରିଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଅଟୋ ଓଲଟି ୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆ ବଜାରରେ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ୭ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ୨ ବାଇକ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା କାର୍ । ଗୁରୁତରମାନେ ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲ୍ ଓ ମଧୁବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । କୁଆଖିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଥାନାରେ ଅଟକ ରହିଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାର୍କୋଣା ବଜାର ନିକଟରେ ଏକ କଣ୍ଟେନର ଜଳିଯାଇଛି । ପାର୍ସଲ ଗାଡ଼ିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ରାସ୍ତାରେ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।