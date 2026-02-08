Road Accident: ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୨ ମୃତ, ୧୪ ଗୁରତର

Advertisement
Zee OdishaOdisha StateRoad Accident: ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୨ ମୃତ, ୧୪ ଗୁରତର

ଚିକିଟି ପାତିସୋନପୁର ୨ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନି ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ CMRFରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 04:00 PM IST

Road Accident: କାର୍‌- ଟ୍ରକ୍‌ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୨ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ୫ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକ ଓ ୫ ଗୁରୁତର ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ୍‌ ପାତିସୋନପୁର ଗ୍ରାମର । ପରିବାର ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦି ଗାଁରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ,ମୋହନା ଜରଉ ଗାଁ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ୧୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସିପଡିଛି ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୭ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫ ମହିଳା ଓ ୩ ଶିଶୁ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ାରୁ ଖାରିଗୁଡ଼ା ଯିବାବେଳେ ଭ୍ୟାନ୍ ଖସିପଡିଥିଲା । ଏକ ଧର୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ୯ ଜଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍‌କେସିଜି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

