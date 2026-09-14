Road Accident: ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Road Accident in Odisha: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ୫ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର-ଝାରସୁଗୁଡା ରାସ୍ତା ଖିଣ୍ଡା ନିକଟରେ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଟ୍ରକ୍ । କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ମା’-ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବାଇକ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅପେରା ବିଶ୍ବ ଦରବାର ମାଲିକଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆଖଡାରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ବର ରେମୁଣା ଛକରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏକ କଣ୍ଟେନର । ହରିୟାଣାର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ରେମୁଣା ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
କାମାକ୍ଷାନଗର କଣ୍ଟାପାଳ କଲୋନୀରେ ୨ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଡିଭାଇଡରରେ ବାଇକ୍ ପିଟିହେବା କାରଣରୁ ୨ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଜଟଣୀ ହରିଭାଇନା ଛକରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ବାଇକ୍ । ୨ ଯୁବକ କୁଦିଆରୀ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।