କୋଟିଆ ପାଇଁ ରୋଡ୍‌ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି- ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଟିଆରେ ବେଆଇନ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଲେ ଏଣିକି କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି କୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର । ମାଉସୀ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ହେଲେ ଆମେ ମା' ଭଳି କରୁଛୁ । କୋଟିଆର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏହାକୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେନାହିଁ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି କୋଟିଆର ସେମ୍ବୀ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ରାସନ୍ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ ଇ-ସର୍ଭେ ବେଳେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଆକଟ କରିବାରୁ ପୋଲିସ ସହ ବଚସା ଓ କଥା କଟା କଟି ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ପୋଲିସ୍ର ତାଗିଦ ପରେ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ।
