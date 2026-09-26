ପଲସର ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ସୁନା ଦୋକାନରୁ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ମୁଦି ଲୁଟିନେଲା ଲୁଟେରା

ପାରାଦୀପ: ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଲୁଟିନେଇଛି ଜଣେ ଲୁଟେରା । ପାରାଦୀପ ତାରିଣିଗଡାରେ ରହିଥିବା ସାଧନା ଜୁଏଲାରୀରୁ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି । ପଲସର ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସୁନା ମୁଦି ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଲୁଟେରା ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କିଏ ଏହି ଲୁଟେରା ଯିଏ ମୁହଁରେ କପଡା ଗୁଡ଼ାଇ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ସୁନା ଦୋକାନରୁ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ସେନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଉଦୟବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣ ଲୁଟେରା ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁକ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ସୁନା ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଘଟଣାର ପୋଲିସ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇପାନାହିଁ । ଆଜି ତାରିଣିଗଡା ଭଳି ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏକ ପଲସର ଗାଡିରେ ଆସି ସାଧନା ଜୁଏଲାରୀରେ ରହିଥିବା ଦୁଇଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହଠାତ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସୁନା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଲୁଟେରା । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଭୟ ଦେଖାଇବା ସହିତ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ସୁନା ମୁଦି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଲୁଟେରା ।