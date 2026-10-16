ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ପଶିଲେ, ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିବା ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟିଲେ

ଭଦ୍ରକ: ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ନେଇଗଲେ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିବା ସୁନା ଗହଣା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶେଷରେ କୁମ୍ପି ଭାଙ୍ଗି ଖୁଚୁରା ପଇସା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ଧୁଷୁରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ସାହୁ ସାହିର ନିରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ଘରୁ ଏପରି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୫ ଜଣ ଲୁଟେରା ଘର୍ ର ଗ୍ରିଲ କାଟି ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ । ବହୁ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ କିଛି ପାଇ ନଥିଲେ । ନିରଞ୍ଜନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ । ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନଗଦ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିବା ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି । ଏମିତି କି ଘରେ ଥିବା କୁମ୍ପି ଭାଙ୍ଗି ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା । ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଧୁଷୁରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।