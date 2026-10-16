Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ପଶିଲେ, ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିବା ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟିଲେ

ଏମିତି କି ଘରେ ଥିବା କୁମ୍ପି ଭାଙ୍ଗି ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା । ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଧୁଷୁରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

Reported ByAbhaya mohantyEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 16, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 05:35 PM IST
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ପଶିଲେ, ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିବା ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟିଲେ
Image Credit: ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୫ ଜଣ ଲୁଟେରା ଘର୍ ର ଗ୍ରିଲ କାଟି ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Orissa High Court:ଦଶହରା ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ
2
3
4
5