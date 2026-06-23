Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Maa Samaleswari: ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠର ଗରିମା ସହ ଖେଳ! ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ

Maa Samaleswari: ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠର ଗରିମା ସହ ଖେଳ! ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମା''ଙ୍କ ପୀଠର ଗରିମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ସମଲେଇ ପୀଠରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ମାଁ ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ପୀଠ ପରିସରକୁ ନେଇ ଏକାଧିକ ବିବାଦ ଓ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 23, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:31 PM IST
Maa Samaleswari: ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠର ଗରିମା ସହ ଖେଳ! ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ
Odia News54 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Puri Rath Yatra1 hr ago
4
FIFA 20261 hr ago
5
Padma awards2 hrs ago