Maa Samaleswari: ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠର ଗରିମା ସହ ଖେଳ! ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ

Maa Samaleswari: ମାଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠର ପବିତ୍ରତା ଓ ଗରିମା ସହ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାରେ ବଢୁଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ।ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା'' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ। ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ “ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ” ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହାସିକ ବିକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମା''ଙ୍କ ପୀଠର ଗରିମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ସମଲେଇ ପୀଠରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ମାଁ ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ପୀଠ ପରିସରକୁ ନେଇ ଏକାଧିକ ବିବାଦ ଓ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣର ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା, ନଜରଦାରୀ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି।ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ସମଲେଇ ପୀଠର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ୁଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ଅନୁଶାସନହୀନତା ଓ ପବିତ୍ର ପରିବେଶକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।
ଏକ ଧାର୍ମିକ ପୀଠରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଶୌଚାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇତସ୍ତତଃ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟର ଅନେକ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବହୁ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଣାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି।ବିଜେପି ସରକାର କେବଳ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶ୍ରେୟ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାହା କାହିଁକି ଅବହେଳା ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିକାର ହେଉଛି?ମା'' ସମଲେଇଙ୍କ ପୀଠ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାରର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗର କେନ୍ଦ୍ର।
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିସରକୁ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯୋଗ ଦିବସ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ବଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଲବମ ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି।
ନିଜେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲବମ ଗୀତରେ ନଚୁଥିବାର୍ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପରିସର ଓ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ବଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଭଳି ଘଟଣା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ବିଫଳତାର ନିଦର୍ଶନ।ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ଉଚିତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କିଭଳି କରା ନ ଯିବ ସେଥି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଁ ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପୀଠର ପବିତ୍ରତା ଓ ଗରିମା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।