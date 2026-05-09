Zee OdishaOdisha State

Maa Samalei: 'ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ମାଆ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି'

Maa Samalei: ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି: ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। 

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: May 09, 2026, 07:05 AM IST

Maa Samalei: 'ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ମାଆ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି'

Maa Samalei: ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି: ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଏକ ପ୍ରେସ ବିବୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ମାଁ ସମଲେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ସରକାରର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଇଂ ପୂଜାରୀ ଏହି ମର୍ମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମାଁ ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ , ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 

ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଖବର କାଗଜରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ହେବା ସତ୍ବେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦାୟକ। ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ମାଁ ସମଲେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଁ ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମାଁ ସମଲେଶ୍ବରୀ ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ସ୍ଵତଃପୂତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ମାଁ ସମଲେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିର ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ରେ ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ତାହା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। 

ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଁ ସମଲେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସବୁଜିମା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସଫା ସୁତୁରା ଅଭାବରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ଏଣେତେଣେ ପଡିରହିଥିବା ନଜିର ରହିଛି, କାନ୍ଥ ଏବଂ ଛାତରେ ଜାଲା ମାନ ଲାଗିରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ମନ୍ଦିରରେ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ଲାଗି ରୋହିଥିବା ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ସିୱେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଷ୍ଟ ହେବାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କୁ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଲୁନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନଂକ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଚରମ ଅବହେଳାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। 

ଇଂ ପୂଜାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି କେତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାକୁ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ନିଦ କଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଭାଙ୍ଗିବ କି? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇଂ ପୂଜାରୀ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ଦଳ ଏବଂ ସରକାର ଦ୍ଵାରା ଚାଲିଥିବା ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥିବା ମଦ ମାଂସର ଆସରକୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ମାଁ ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀ ଯେତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଧାର ଆସିପରୁନାହିଁ ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ବିଜେପି ଶାସିତ ସରକାର ପୂର୍ବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ସମୟର ଏହି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବାର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ଜାଣି ଶୁଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ମାଁ ସମଲେଶ୍ବରୀ ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ କେବଳ ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି, ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ବେ ମାଁ ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହେଉଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସରକାର ନିଜର ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅବିଳମ୍ବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଯାହା ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସବୁକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ତୁରନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୃହତ୍ ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଇଂ ପୂଜାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

Priyambada Rana

