Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ମିଡୋଜ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତର ଓ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଦିବସ ପାଳିତ

ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରୋଟାରୀର ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରାନ୍ତଃପାଳ ରୋଟାରୀଆନ ଜୟଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶିବ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 02, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:14 PM IST
ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ମିଡୋଜ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତର ଓ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଦିବସ ପାଳିତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bhubaneswar Crime: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆତଙ୍କ! ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଖଣ୍ଡା-ଭୁଜାଲି ଧରି ଉତ୍ପାତ
bhubaneswar news37 min ago
2
Odia News51 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Bengaluru Quarry Accident1 hr ago
5
MT Sanmar Herald2 hrs ago