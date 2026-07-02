ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ମିଡୋଜ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତର ଓ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଦିବସ ପାଳିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଡୋଜ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ଓ ଚାଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଦିବସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଯଯାତି ହୋଟେଲ ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ସମୁଦାୟ ୧୫ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ୫ ଜଣ ଚାଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରୋଟାରୀର ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରାନ୍ତଃପାଳ ରୋଟାରୀଆନ ଜୟଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶିବ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ସଭାପତି ରୋଟାରୀଆନ ବିକାଶ ଗରାବଡୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦକ ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚେୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଚାଳକ ଅନୁଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ଲା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଞ୍ଚପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସୁରଜ କୁମାର ରାଜ ।