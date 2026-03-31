ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଗଲେ ପୂର୍ବତନ କିରାଣୀ

Zee OdishaOdisha Stateଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଗଲେ ପୂର୍ବତନ କିରାଣୀ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 31, 2026, 04:40 PM IST

Crime News: ରାଉରକେଲା ଆର ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧାରା ୧୩(୨) ଆର/ଡବ୍ଲୁ ୧୩(୧)(ଡି)/୭ ପିସି ଆଇନ, ୧୯୮୮ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ନେବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁବାସଙ୍କୁ ୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଷ ହୋଇଛି ।

ଏହା ସହିତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ସଜା ପାଇଁ ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପରେ, ରାଉରକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ)ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପେନସନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ସକ୍ଷମ ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବ।

Also Read- SSY Interest Rate: ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ରୁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି, PPF, ଏବଂ NSC କେତେ ସୁଧ ଦେବ? ଜାଣନ୍ତୁ

Also Read- 8th Pay Commission: ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା, ପେନସନ ଏବଂ ଭତ୍ତାର ଲାଭ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today: ନାଳନ୍ଦା ଶୀତଳା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟାରେ ୮ ମୃତ,ଦେଶରେ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହ
Odia News
Naxal Operation: କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ
Nalanda Stampede
Nalanda Stampede:ଅଧା ରହିଗଲା ଦର୍ଶନ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦଳାଚକଟାରେ ୮ ମୃତ, ଏକାଧିକ ଆହତ
Subhadra Yojana
Subhadra Yojana 2026: ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଜୀକରଣ,ଜା
Odisha news
Odisha News: ପାରାଦୀପ କ୍ରିକେଟ ଲିଗର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ, ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ପୋର୍ଟିଙ୍ଗ ବିଜୟ