Train Cancel: ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କଲା ରେଳବାଇ

Train Cancel: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳଚେର-ତାଳଚେର ରୋଡ ସେକ୍ସନରେ ଚେନପାଲ ଲେଭଲ୍ କ୍ରସିଂ ଗେଟ୍ ରେ ନିର୍ମାଣାଧିନ ରେଳ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ (ROB) ପାଇଁ ଗାର୍ଡର ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ  ଦୃଷ୍ଟିର ରଖି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟ୍ରେନଗୁଡିକର ସେବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ବାତିଲ ରହିବ।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 18, 2025, 09:51 PM IST

୧୯.୧୧.୨୦୨୫ (ବୁଧବାର) ରେ ବାତିଲ ହେଉଥିବା ଟ୍ରେନ:

  • ଟ୍ରେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୮୧୨୫, ରାଉରକେଲା-ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ।

୨୦.୧୧.୨୦୨୫ (ଗୁରୁବାର) ରେ ବାତିଲ ହେଉଥିବା ଟ୍ରେନ: 

  • ଟ୍ରେନ୍ ସଂଖ୍ୟା  ୧୮୧୨୬, ପୁରୀ-ରାଉରକେଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସ।
  • ଟ୍ରେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ୨୨୮୩୯, ରାଉରକେଲା-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରସିଟି।
  • ଟ୍ରେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ୨୨୮୪୦, ଭୁବନେଶ୍ୱର-ରାଉରକେଲା ଇଣ୍ଟରସିଟି।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରେଳ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।

Jagdish Barik

Journalist

