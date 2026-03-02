ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ DG ସୋନାଲୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା

ରେଳ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ନିରାପଦ ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ (ECoR)। ସୋମବାର ଦିନ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DG) ସୋନାଲୀ ମିଶ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ‘ରେଳ ସଦନ’ଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର
ଏହି ବୈଠକରେ କେବଳ ଅପରାଧ ରୋକିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ନିର୍ଭୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ RPF ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟେସନରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ମହିଳା, ପିଲା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷା ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା
DG ସୋନାଲୀ ମିଶ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, RPF କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ କଠୋର ହେଲେ ଚଳିବନି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବା ଉପରେ ସେ ଜୋର୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
ଶେଷରେ, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ହିଁ ରେଳବାଇର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଏହି ବୈଠକରୁ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଛି।