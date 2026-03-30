Zee OdishaOdisha Stateଜୁନ୍‌ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁକୁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ସେବା

ଜୁନ୍‌ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁକୁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ସେବା

ବର୍ଷକରେ ୨୩୦ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ/କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଆସିଛି । ଗୃହରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 30, 2026, 04:03 PM IST

ଜୁନ୍‌ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁକୁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ସେବା

Odisha Assembly: ଆଜି ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରଗରମ ହୋଇଛି । ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୦ ବର୍ଷରେ ୨୯ ହଜାର ଏସ୍‌ସି/ଏସ୍ ଟି ଆଟ୍ରୋସିଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ୨୦୧୬ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୨୯ ହଜାର ୯୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ୪୯୭୨ଟି ମାମଲା ଅସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ବର୍ଷକରେ ୨୩୦ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ/କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଆସିଛି । ଗୃହରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୨୩୦ଟି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥି ।ମସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୨ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ୪୧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି । ୨୦୬ ମାମଲାର ବିଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୦୨ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୩ ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉରେ ୧୦ କୋଟି ୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ୪ କୋଟି ୭୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

IT ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ୍‌ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁକୁ  ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ସେବା ଯୋଗାଇଦିଆଯିବ । ୧୨୩୭ ଗାଁକୁ ଡିଜିଟାଲ୍‌ ଭାରତ ନିଧି  ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା ଦିଆଯିବ

Soubhagya Ranjan Mishra

