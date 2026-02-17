Advertisement
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଟି କୋଟିଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତି: ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଟି କୋଟିଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତି: ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

 ଦୁର୍ନୀତି କରି ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 17, 2026, 08:48 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ନୀତି କରି ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଆର.ଡବ୍ଲୁ (R.W.) ଡିଭିଜନର ପୂର୍ବତନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୀମାଦ୍ରି ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୨.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତି (Confiscate) କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସୀମାଦ୍ରି ନାୟକ ନିଜ ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୩ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ସୀମାଦ୍ରି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା।

କ’ଣ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଗଲା?
ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ୨,୫୦,୪୪,୦୨୯ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଯିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି:

  •   କୋଠାବାଡ଼ି: ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏକ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଦୁଇଟି ଆଲିସାନ କୋଠା।
  •   ଜମି: ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍।
  •   ଅନ୍ୟାନ୍ୟ: ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା ଗହଣା।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ସଦୃଶ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପରିଣାମ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ଏହା ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ।

