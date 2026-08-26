Odisha News: ମାଲକାନଗିରିରୁ ୧ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

Odisha News: କାଲିମେଳା ପୋଲିସ କାଙ୍ଗୁରୁକୋଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ MV-73 ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ୧.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ୧,୦୨୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଏହି ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
କାଲିମେଳା ତହସିଲଦାର ରାମକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗିରଫ ହୋଇନାହିଁ,ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କାଲିମେଳା (IIC) ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଲ NDPS ଆଇନର ଧାରା 20(b)(ii)(C) (କେସ୍ ନମ୍ବର 193/2026) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ଚାଲାଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯାନ ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।