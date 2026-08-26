Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ମାଲକାନଗିରିରୁ ୧ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

Odisha News: କାଲିମେଳା ପୋଲିସ କାଙ୍ଗୁରୁକୋଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ MV-73 ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ୧.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ୧,୦୨୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 26, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:59 PM IST
Odisha News: ମାଲକାନଗିରିରୁ ୧ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: କୋମନା ତହସିଲଦାର ଓ ARI ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ,ଉଭୟଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ
2
3
4
5