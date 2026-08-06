RSS Chief: Gen Z ଓ Gen Alphaଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି କହିଦେଲେ RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ

RSS Chief: (GEN-Z) ଜେନ୍-ଜିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜେନ-ଜି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ନୁହଁନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବିର ରହିଛି ଯଥାର୍ଥତା। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି, ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଜେନ-ଜି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ।"
ମୋହନ ଭାଗବତ GEN-Z ପ୍ରତିବାଦ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି GEN-Z ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ନୁହଁନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର ନିଜ ଲୋକ, ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି। ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ GEN-Z ଏପରି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୂତନ ପିଢ଼ି, GEN-Z ଏବଂ ଜେନ ଆଲଫା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ସେବାର ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ବାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ।"
ଯୁବ ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, "GEN-Z ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ସହମତି ଗଠନର ଏକ ଉପାୟ। ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ସହମତି ହାସଲ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ।
ମୋହନ ଭାଗବତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହମତି ଗଠନ ପାଇଁ କରାଯିବା ଉଚିତ, ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। GEN-Zଙ୍କ ପାଇଁ, ସମ୍ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯଥାର୍ଥ।"
"ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା"
ମୋହନ ଭାଗବତ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, "ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ହେଉନାହିଁ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ। GEN-Zଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବୟସର ଥିଲୁ, ଆମେ ବଡ଼ମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ କେବେବି ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନଥିଲୁ।"ମୋହନ ଭାଗବତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ, GEN-Z ଏବଂ ଜେନ ଆଲଫା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଉପାୟ। ଇଂରାଜୀରେ, ଏହାକୁ ବିତର୍କ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବିତର୍କ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ଅଛି - 'ପୂର୍ବ' ଏବଂ 'ଉତ୍ତର'।"