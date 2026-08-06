Add Zee Business As A Preferred Source
App

RSS Chief: Gen Z ଓ Gen Alphaଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି କହିଦେଲେ RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ

RSS Chief: (GEN-Z) ଜେନ୍-ଜିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜେନ-ଜି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ନୁହଁନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 06, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:44 PM IST
RSS Chief: Gen Z ଓ Gen Alphaଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି କହିଦେଲେ RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫେଜ୍-
2
3
4
5