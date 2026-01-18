PUC ନାଁରେ ଫେକ୍‌ ସେଣ୍ଟର! ୭୨ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି PUC ସେଣ୍ଟର ନାଁରେ ଫେକ୍ ସେଣ୍ଟର ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ସେଣ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳୀ ହେଉଛି । କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି PUC ସେଣ୍ଟର ନାଁରେ ଫେକ୍ ସେଣ୍ଟର ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ୭୨ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ପୋଲିସ ।
ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ କମିଶନର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂପୃକ୍ତ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ନିଜ ଆଇଡିରୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଭଳି ଫେକ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିର PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୪୪ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Also Read- Lucky Zodiac Sign: ଜାନୁଆରୀ ୧୯ରେ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
Also Read- Silver Rate: ରୂପା ୩ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସୂଚନା