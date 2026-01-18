Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3078762
Zee OdishaOdisha StatePUC ନାଁରେ ଫେକ୍‌ ସେଣ୍ଟର! ୭୨ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

PUC ନାଁରେ ଫେକ୍‌ ସେଣ୍ଟର! ୭୨ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି PUC ସେଣ୍ଟର ନାଁରେ ଫେକ୍‌ ସେଣ୍ଟର ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 08:31 PM IST

Trending Photos

PUC ନାଁରେ ଫେକ୍‌ ସେଣ୍ଟର! ୭୨ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ସେଣ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳୀ ହେଉଛି । କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି PUC ସେଣ୍ଟର ନାଁରେ ଫେକ୍‌ ସେଣ୍ଟର ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ୭୨ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ପୋଲିସ ।

ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ କମିଶନର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂପୃକ୍ତ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ନିଜ ଆଇଡିରୁ ଲଗ୍‌ ଇନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଭଳି ଫେକ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଆର୍‌ଟିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିର PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୪୪ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Also Read- Lucky Zodiac Sign: ଜାନୁଆରୀ ୧୯ରେ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Silver Rate: ରୂପା ୩ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସୂଚନା

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

water cut
Water Cut: ୨୦ ଜାନୁଆରୀରୁ ଏହିସବୁ ସହରରେ ୪୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣି ଯୋଗାଣ ରହିବ ବନ୍ଦ, ସୂଚନା ଦେଲା ପ
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଜାନୁଆରୀ ୧୯ରେ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
India Exim Bank Recruitment 2026
India Exim Bank Recruitment 2026: ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ବଡ ସୁଯୋଗ
shefali jariwala
Shefali Jariwala: ଗୁଣି ଗାରେଡି କାରଣରୁ ହୋଇଛି କାଣ୍ଟାଲଗା ଗାର୍ଲ ସେଫାଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ! ସ୍ୱାମୀ
silver rate
Silver Rate: ରୂପା ୩ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସୂଚନା