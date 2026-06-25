/Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଓ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ନୀତି, ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ

Puri News: ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଓ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ଅପରାହ୍ନ ଘ.୧.୦୦ଟିକା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘ.୬.୦୦ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଓ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ନୀତି ଥିବାରୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ବାଜୁଛି ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା। ବାଜା ମହୁରୀରେ ଫିଟି ଉଠୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମଗ୍ର ପରିବେଶ। ଆଉ ଏହି ବାଜା କାହିଁକି ବାଜୁଛି ଶୁଣିଲେ ଚକିତ ହେବେ। ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ। ଏହି ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ।
ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରୁକ୍ମଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ତିଥିରେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଥିଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରରେ ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ନିତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀମଦନମୋହନ ଯଥାବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ରୁକ୍ମଣୀ ରୁପି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଶୁଭୁଛି ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା। ଯାହା କେବଳ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବାଜିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉଠିବା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ସାତପାହଚ ନିକଟରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ଜଗମୋହନକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହାସ୍ନାନ ବଢି ମାଜଣା,ବନକ ଲାଗି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଟାଉ ଲେଖିଥିଲେ। ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ସହ ଶିଶୁପାଳକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ବାଦଶୀ ତିଥିରେ ଦେବଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କର ଗୁଆଲି ଯାତ୍ରା ନିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।