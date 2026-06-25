Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଓ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ନୀତି, ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ

Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଓ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ନୀତି, ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ

Puri News: ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଓ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ଅପରାହ୍ନ ଘ.୧.୦୦ଟିକା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘ.୬.୦୦ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 25, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:46 AM IST
Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଓ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ନୀତି, ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
June 25Th India Weather: ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶର ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ସହ ପବନ ସତର୍କତା...ଦେ
June 25Th India WeatherJun 24
2
Top 10 News HeadlinesJun 24
3
Australian touristJun 24
4
FSSAI New RulesJun 24
5
Ratha Yatra 2026Jun 24