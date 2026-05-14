ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଋଷୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଜବତ

Zee OdishaOdisha State

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: May 14, 2026, 08:22 PM IST

ପାରାଦୀପ: ବକେୟା ଦେୟ ନ ଦେବାରୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଆଇଓସିଏଲ୍ ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆଣି ଆସିଥିବା ''ଏମ୍. ଟି. ୟୁନିଟ'' ନାମକ ଋଷୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଜବତ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତୈଳ ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରିଛି ପାରାଦୀପ ପୋଲିସ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (IOCL) ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଅନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜାହାଜଟି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ବର୍ଥ କରିଥିଲା।

କୁଜଙ୍ଗର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ (JMFC)ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଋଷୀୟ ପତାକା ଜାହାଜ ''MT ୟୁନିଟି'' କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ FMTC ସିପ୍ ଚାର୍ଟର LLC ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏହି ଜାହାଜଟି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ୩୦ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଟ୍ରେଷ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ FZE ରୁ ବଙ୍କର୍ ତୈଳ ଯୋଗାଣ କରିଥିଲା।

ଟ୍ରେଷ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଫଜେଇ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାହାଜଟି ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ଅତି କମ ସଲଫର ଇନ୍ଧନ ତେଲ (ଭିଏଲଏସଏଫଓ) ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ଏକ ଇନଭଏସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ଦେୟ ଦେବାକୁ ଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ମୂଳ ଦାବି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ ୪କୋଟି ଟଙ୍କାର ବକେୟା ରାଶି ଅନାଦେୟ ରହିଛି। ସୁଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମିଶାଇ, ମୋଟ ଦାବି ୪୨୩, ୮୩୨ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଜାହାଜ, ଏମ୍ଟି ୟୁନିଟି, ଏହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପାର୍ଟ ଆଡ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଗିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କ୍ଷତି କୋର୍ଟ ଫି ଜମା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ରେକର୍ଡରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦାଖଲ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଆରକେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଜାହାଜକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ସିଙ୍ଗଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ମୁରିଂରେ ଲାଗିଥିବା ତୈଳ ଜାହାଜକୁ କୁଜଙ୍ଗର ଜେଏମଏଫସିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାହାଜଟିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପାରାଦୀପ ଏସପି ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି।

Soubhagya Ranjan Mishra

