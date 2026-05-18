Zee OdishaOdisha State

ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଆରଆଇ ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 18, 2026, 03:05 PM IST

Crime News: ରାଜ୍ୟରୁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା ସହ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ମନୋଭାବ କଡା ହୋଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆଉଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରିଣୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆରଆଇ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁ ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ରଭାତୀ, ଷଡଙ୍ଗୀ ସର୍କଲ, ଗୋଣ୍ଡିଆ ତହସିଲ, ଜିଲ୍ଲା-ଢେଙ୍କାନାଳ, ଏ/ପି-ଆରଆଇ, ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧାରା ୧୩(୨) r/w ୧୩(୧)(ଡି)/୭ ପିସି ଆକ୍ଟ, ୧୯୮୮ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମୃତ ମା'ଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ଆବେଦନ କରିବ।

