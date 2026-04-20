Sadhvi Satish Sail: କିଏ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ସାଧ୍ୱୀ, ଯିଏ ଜିତିଲେ ମିସ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 20, 2026, 11:46 AM IST

Sadhvi Satish Sail:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026ର 60ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଗୋଆର ସାଧ୍ୱୀ ସତୀଶ ସୈଲ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅନ୍ୟ 30 ଜଣ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ 2026 ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତାରେ ବିଚାରକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2024 ନିକିତା ପୋରୱାଲ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ।

ସାଧ୍ବୀଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପାୱାର ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଜୟର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ସାତଟି ଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରାଣୀ ସାଧ୍ବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। 

ସାଧ୍ବୀ କେବଳ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ସାତଟି ଭିନ୍ନ ଭାଷା ପଢିପାରନ୍ତି, ଲେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ କହିପାରନ୍ତି। ସେ କାନାଡିଆନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡବଲ ମେଜର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଅନେକ ରନୱେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଚାରରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ 2026 ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଶେଷ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଥିଲା।

ଫାଇନାଲରେ ଷ୍ଟାଇଲିସ ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସିଲେ ସାଧ୍ୱୀ
ସାଧ୍ବୀଙ୍କୁ ଫାଇନାଲରେ ଏକ ରୂପା ଏବଂ କଳା ଏକ ରଙ୍ଗର ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗାଉନ୍‌ରେ ଏକ ଗାଢ଼ ବେସ୍ ଲେୟାର ଉପରେ ରୂପା-ଟୋନ୍ ଧାତୁମୟ ମଣି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ହଲ୍ଟର ନେକ୍ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉପର ଅଂଶ ଶରୀର-ଫିଟ୍ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍କର୍ଟ ଅଂଶରେ ସାମାନ୍ୟ ଫ୍ଲେୟାର ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା। ଉପର ଅଂଶକୁ ଏକ ମିନି ଡ୍ରେସ୍ ସଦୃଶ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ତଳେ ପତଳା କପଡ଼ା ଥିଲା। ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ଲୁକ୍କୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆସେସୋରିଜ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡ୍ରପ୍ ଇୟରରିଂ ଏବଂ ଏକ ହୀରା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ରୂପା ହିଲ୍ସ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କେଶ ଅଧା ପିନ୍ ଏବଂ ଖୋଲାଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚକଚକିଆ ମେକଅପ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।

ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ 2026 ସାଧ୍ବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସଅପ୍ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଭୀର V ହଲ୍ଟର ନେକ୍ ସହିତ ଏକ ବ୍ଲଶ୍ ଗୋଲାପୀ ଗାଉନରେ ଆଧୁନିକ ରାଜକୁମାରୀ ଭାବନା ଦେଇଥିଲେ। ନେଟ୍ କପଡ଼ାରେ ରୂପା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହାଲୁକା ଏବଂ ଗାଢ଼ ଛାଇରେ ଲତା ପରି ଏମବ୍ରୋଡୋରୀ ଥିଲା, ସ୍ଫଟିକ ଗାଉନରେ ବହୁତ ଚମକ ଯୋଡିଥିଲା। ନରମ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ତ୍ୱଚା ସ୍ୱରକୁ ପରିପୂରକ କରିଥିଲା, ଏବଂ ସେ କାନଫୁଲ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଯାହା ଲୁକ୍ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା।

