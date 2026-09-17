ଆଜି ସରୁଛି ଦୀର୍ଘ ୮ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା "ସାଗର କବଚ"

ପୁରୀ: କୋଷ୍ଟାଲ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମକ୍ ଡ୍ରୀଲ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା "ସାଗର କବଚ୍" ଅପରେସନ। ଦୀର୍ଘ ୮ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା "ସାଗର କବଚ" ଆଜି ସରିବ ।
କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବେଶରେ ଜଳପଥ କି ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେପଟେ ନକଲି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ଡୋର୍ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଡୋର୍ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଛଡାଯାଉଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଆସବାବପତ୍ର ସ୍କାନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସାଗର କବଚ୍ ଅପରେସନରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଓ ଗିରଫ କରାଯିବ ତାହା ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବାକୁ ''ସାଗର ମିତ୍ର''ମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।