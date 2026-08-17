Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ: ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଲା ସାଳନ୍ଦୀ, ସ୍କୁଲ-ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ

ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ: ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଲା ସାଳନ୍ଦୀ, ସ୍କୁଲ-ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଜମିବା ସହ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 17, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:24 AM IST
ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ: ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଲା ସାଳନ୍ଦୀ, ସ୍କୁଲ-ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hirakud Gate Open: ଲଘୁଚାପର ତାଣ୍ଡବ: ୩ ଦିନ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ୭ ଗେଟ୍...
2
3
4
5