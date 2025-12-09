Odisha News: ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ବାଚସ୍ପତି, ଉପ ବାଚସ୍ପତି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ବିଲ

Trending Photos
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ଵର: ବଢିପାରେ ବିଧ୍ୟାକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା. ଏ ନେଇ ପୃଥକ ପୃଥକ ବିଧେୟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି. ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 4ଟି ବିଧେୟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ପରେ ସେଗୁଡିକୁ ଆଲୋଚନ ଲାଗି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି.
ଏବେ ବିଧାୟକ ମାନେ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତାକୁ ମିଶାଇ ମାସିକ 1ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଉଛନ୍ତି. ଏହାବାଦ ସାରକଙ୍କ ଅଲଗା ସୁବିଧ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି. ବଜାର ଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଵିଵଚଂ କରାଯାଇଛି. ଶେଷଥର ପାଇଁ 2017ରେ ଏହି ଦରମାବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା.
ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିବା ବିଧେୟକ ଗୁଡିକରେ ରହିଛି- ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ବାଚସ୍ପତି, ଉପ ବାଚସ୍ପତି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଓ ପେନସନ ସମ୍ପର୍କିତ ୪ଟି ବିଲ। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦରମା ଭତ୍ତା ଓ ପେନସନ (ସଂଶୋଧନ)ବିଲ, ୨୦୨୫ , ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା (ସଂଶୋଧନ)ବିଲ, ୨୦୨୫ , ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଉପ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା (ସଂଶୋଧନ)ବିଲ, ୨୦୨୫ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା (ସଂଶୋଧନ)ବିଲ, ୨୦୨୫ । ଏହି ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ବିଚାର ଓ ପାରିତ ହେବା ସକାଶେ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।