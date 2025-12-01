Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3025039
Zee OdishaOdisha State

Samantha Wedding: ବିବାହ କଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ..

ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ ନିଦିମୋରୁଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଶ୍ୟାମଲୀ ଦେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରିପ୍ଟିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଥିଲା। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 01, 2025, 03:07 PM IST

Trending Photos

Samantha Wedding: ବିବାହ କଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ..

Samantha Wedding: ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧ରେ "ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍" ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜ ନିଦିମୋରୁଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଦଗୁରୁ ଇଶା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଲିଙ୍ଗ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଓ ଅନେକ ତାରକା ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।

ତେବେ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ରାଜ ନିଦିମୋରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ ନିଦିମୋରୁଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଶ୍ୟାମଲୀ ଦେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରିପ୍ଟିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଥିଲା। 

 

Add Zee News as a Preferred Source

ରାଜ୍ ନିଦିମୋରୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ ରାଜ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏକ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "୧-୧୨-୨୦୨୫।"

ରାଜ ନିଦିମୋରୁ କିଏ?
ରାଜ ନିଦିମୋରୁ "ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍" ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ସହିତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦଶରକୋଠାପାଲିଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଜଣ ରାଜ ଏବଂ ଡିକେ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେମାନେ "ଫର୍ଜି," "ସିଟାଡେଲ୍: ହନି ବନି," ଏବଂ "ଗନ୍ସ ଏନ୍ ରୋଜେସ୍" ଭଳି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ "99," "ଶୋର୍ ଇନ୍ ଦି ସିଟି," "ଗୋ ଗୋଆ ଗନ୍," "ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ," ଏବଂ "ଏ ଜେଣ୍ଟେଲ୍ମ୍ୟାନ୍" ଭଳି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ୨୦୧୮ ର "ସ୍ତ୍ରୀ" ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Samantha Ruth Prabhu
ବିବାହ କଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ..
Odisha assembly
Odisha Assembly: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha assembly
ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର; ୮ ମାସ ବିତିଗଲା, ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ
India vs South Africa
ବାରବାଟୀରେ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ; କମିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିବେ ଖେଳାଳି
winter session parliament
Winter Session: ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ SIR ଉଷ୍ମତା, ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ