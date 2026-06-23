Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର CDCA ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏକକାଳୀନ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର CDCA ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏକକାଳୀନ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର CDCA ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ହୋଇଛି ରେଡ୍। ଏକାକାଳିନ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 23, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:43 AM IST
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର CDCA ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏକକାଳୀନ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Lucknow Coaching Centre Fire: କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୫କୁ
Lucknow Coaching Centre Fire1 hr ago
2
top 10 news today2 hrs ago
3
Odisha news2 hrs ago
4
weather update3 hrs ago
5
Odia NewsJun 22