/Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର CDCA ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏକକାଳୀନ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର CDCA ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ହୋଇଛି ରେଡ୍। ଏକାକାଳିନ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର CADA (କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି)ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘର ସମେତ ଅଫିସ୍ ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ୪ ଜଣ (DSP) ଡିଏସପି, ୧୩ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୭ ଜଣ (ASI) ଏଏସଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ କରାଯାଉଛି।
ସମ୍ବଲପୁରର ଧନୁପାଲିରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ ଭଡା ଘର, କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ଆବାସିକ ତିନି ମହଲା କୋଠା, ଡିଷ୍ଟ-ବାଲେଶ୍ୱରର ବସ୍ତା ପିଏସ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଖାଲିସ୍ ଠାରେ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ଆବାସିକ ଦ୍ୱି ମହଲା କୋଠା, ସମ୍ବଲପୁରର ଧନୁପାଲିରେ ଥିବା ଅଫିସ୍, କଟକ ସହରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବାସଭବନର ୨ଟି ସ୍ଥାନ, ମାଲକାନଗିରିର କାଲିମେଲା ଠାରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି।