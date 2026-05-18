Sambalpur News: ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଆହତ, ୩ ଗିରଫ

Sambalpur News: ସମ୍ବଲପୁର: ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମନୀଷ ସାହୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମାମଲାରେ ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୨୦୦ କଫ ସିରଫ ସହ ୫ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି। ରବିବାର ଭୋର ସମୟରେ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟ ରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମନୀଷ ସାହୁ ଆହତ। ଅପରାଧୀ ମନୀଷ ସାହୁ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମନୀଷ ସାହୁର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବାଜି ଆହତ ହୋଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଯାନବାହାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା। ସକାଳ ୫ଟା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାରକୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଅଟକାଇବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡିକୁ ନ ଅଟକାଇ ଡାହାଣ ଡାଇକ୍ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଜୋରରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସେହି ଗାଡିର ପିଛା କରିଥିଲା। ଫିସେରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଗାଡିଟିକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାରରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପଳାଇବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଦଳ ଉପରେ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା।
ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଧିକ ଗୁଳିଚାଳନା ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଆହତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ମନୀଷ ସାହୁ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ଡକାୟତି, ଡକାୟତି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ଏବଂ କୋରେକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧ ସମେତ ୧୪ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତିନି ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅଫୁଟା ଗୁଳି, ୩ଟି ଖାଲି କାର୍ଟ୍ରିଜ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର, ୫ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ୧୦ କାର୍ଟନ୍ କୋରେକ୍ସ ଜବତ କରିଥିଲା। ଆହତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୁର୍ଲାର ଭୀମସାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। NDPS ଆଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
