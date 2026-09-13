Police Encounter: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜି ଅପରାଧୀ ଆହତ

Sambalpur Police Encounter: ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସଦର ଥାନା ପୁଲିସର ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ୍ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ ଟିମ୍ କେନାଲ ରୋଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଡୁଙ୍ଗା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନାପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ୍ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ବାଜାଜ୍ ପଲସର ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲେ।
ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ନ ଅଟକାଇବାରୁ ପୁଲିସର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପରେ ପୁଲିସ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିବା ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ।
ପୁଲିସର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଫେରାର ହେବା ସମୟରେ ଇରଫାନ୍ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ୩ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସ ୨ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଇରଫାନ୍ଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜି ସେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
୨୪ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଥିବା ଦାବି
ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ୍ଙ୍କ ନାମରେ ଡକାୟତି, ଲୁଟ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ତାର ଚୋରି, ଘରେ ପଶି ଚୋରି ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ସମେତ ୨୪ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି।
ପିସ୍ତଲ ଓ ଗୁଳି ଜବତ
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୁଲିସ ଏକ ପିସ୍ତଲ, ୩ଟି ଗୁଳି ଓ ଖାଲି କାରତୁଜ ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାଜାଜ୍ ପଲସର ମୋଟରସାଇକେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆହତ ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ୍ଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୁର୍ଲାସ୍ଥିତ VIMSARକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଉପରେ ପୁଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।