Add Zee Business As A Preferred Source
App

Police Encounter: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜି ଅପରାଧୀ ଆହତ

ପୁଲିସର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଫେରାର ହେବା ସମୟରେ ଇରଫାନ୍‌ ପୁଲିସ ଟିମ୍‌ ଉପରକୁ ୩ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସ ୨ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଇରଫାନ୍‌ଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜି ସେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

Reported ByAjay Kumar Nath
Published: Sep 13, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:01 AM IST
Police Encounter: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜି ଅପରାଧୀ ଆହତ
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hirakud Dam: ପୁଣି ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ୨ ଗେଟ୍‌, ୩ ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
2
3
4
5