Sambalpur Nanded Express: ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର-ନାନ୍ଦେଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ କୋଚ୍ ସମସ୍ୟା: ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଠାଇଲା ରେଳବାଇ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:31 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର-ନାନ୍ଦେଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର-୨୦୮୦୯)ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶନିବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ କୋଚ୍ (BE2) ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ ସେହି ବଗିରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି।

କିଭଳି କରାଗଲା ସମାଧାନ?
ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଅନ-ବୋର୍ଡ ଟିଟିଇ (TTE) ମାନେ ଅନ୍ୟ ବଗିଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ଥିବା ବାର୍ଥରେ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଧିକ ଟିଟିଇଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ସହ ଷ୍ଟେସନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆରପିଏଫ୍ (RPF) ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।

ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ନୂଆ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ:
ଟ୍ରେନଟି ବିଶାଖାପାଟଣା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ନୂତନ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଲଗେଜ୍ ପୋର୍ଟର ଏବଂ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ସିଟ୍‌ରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରେନ୍‌ଟିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି।

 

