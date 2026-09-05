Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ୩ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ, ଖୋଲା ରହିଛି....

Hirakud Dam: ଆଜି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଧାରା ଦେଖାଇବାରୁ ଚାରୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 05, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 03:22 PM IST
Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ୩ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ, ଖୋଲା ରହିଛି....

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Teachers Day: ସୋସିଆଲ ମଡ଼ିଆଠାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
2
3
4
5