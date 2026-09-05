Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ୩ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ, ଖୋଲା ରହିଛି....

Hirakud Dam: ଆଜି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଧାରା ଦେଖାଇବାରୁ ଚାରୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି। ସକାଳ ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ତର 627.45 ଫୁଟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହାରାହାରି ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ନିର୍ଗମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧,୪୭ ,୫୨୪ କ୍ୟୁସେକ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ତିନୋଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ, ଚାରୋଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଥିଲା, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନୋଟି ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ସ୍ପିଲ୍ୱେ ୧,୧୩,୭୨୨ କ୍ୟୁସେକ୍ ଛାଡ଼ୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ଚାନେଲ୍ ୩୦,୪୬୧ କ୍ୟୁସେକ୍ ବହନ କରୁଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ୨୨୯ କ୍ୟୁସେକ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କେନାଲରୁ ମୋଟ ନିର୍ଗମନ୩୧୧୨ କ୍ୟୁସେକ୍ ଥିଲା।ତଳ ପ୍ରବାହରେ, ବେଲଗାଁରେ ଜଳପ୍ରବାହ ୧୪,୮୦୦ କ୍ୟୁସେକ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଥର୍ଲାରେ ୩୫,୬୨୧ କ୍ୟୁସେକ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଖଇରମାଲରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ୨,୦୨,୦୦୦ କ୍ୟୁସେକ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବରମୁଲରେ ୧,୭୭,୫୦୦ କ୍ୟୁସେକ୍ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଲିରେ ୧,୫୫,୧୮୨ କ୍ୟୁସେକ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।ନିମ୍ନଗାମୀ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଧାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ବରମୁଲରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଧାରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବେଲଗାଁ ଏବଂ ପଥରଲାରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଧାରା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡଲିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା।