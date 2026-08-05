Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hirakud Dam: ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦର ୫ଟି ଗେଟ୍

Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଳ ପ୍ରବାହରେ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଠଟି ଗେଟ୍ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳସ୍ତର ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 05, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:31 PM IST
Hirakud Dam: ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦର ୫ଟି ଗେଟ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...
2
3
4
5