Hirakud Dam: ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦର ୫ଟି ଗେଟ୍

Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଳ ପ୍ରବାହରେ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଠଟି ଗେଟ୍ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳସ୍ତର ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡର ପ୍ରବାହକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ ପରିଚାଳନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିର୍ଗମନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା କମିବା ସହିତ, ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରବଳ ଜଳପ୍ରବାହ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନେକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାୟୋଜନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି, ଏବଂ ନଦୀକୂଳରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।