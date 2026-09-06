/Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ୬୨୭.୯୩ ଫୁଟକୁ ବୃଦ୍ଧି,ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା

Hirakud Dam: ସମ୍ବଲପୁରର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର 627.93 ଫୁଟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।ଯାହା ଫଳରେ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ (ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ) ଏବଂ (ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ) ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି।
ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ,ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାହାରି ୧,୦୬,୨୪୧ କ୍ୟୁସେକ୍ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ୬୮, ୧୨୨ କ୍ୟୁସେକ୍ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ନିର୍ଗତ ଜଳପ୍ରବାହରେ ସ୍ପିଲ୍ୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୨,୫୬୪ କ୍ୟୁସେକ୍,ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୧,୫୬୮ କ୍ୟୁସେକ୍, ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୨୨୯ କ୍ୟୁସେକ୍ ଏବଂ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ୩,୭୯୧ କ୍ୟୁସେକ୍ (ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ: ୩,୨୯୦ କ୍ୟୁସେକ୍, ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ: ୪୫୦ କ୍ୟୁସେକ୍, ସମ୍ବଲପୁର ବଣ୍ଟନକାରୀ ନଦୀ:୫୧ କ୍ୟୁସେକ୍) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛି।
ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇଛି: ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ୨,୨୪,୭୬୮ କ୍ୟୁସେକ୍, ବାରାମୂଳରେ ୧,୬୬,୨୫୦ କ୍ୟୁସେକ୍,ଖଇରମାଲରେ ୧,୩୦,୦୦୦ କ୍ୟୁସେକ୍, ପଥର୍ଲାରେ ୨୮,୮୭୮ କ୍ୟୁସେକ୍ ଏବଂ ବେଲଗାଁରେ ୧୩,୨୦୦ କ୍ୟୁସେକ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ବୁର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଂଶିକ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ ଏବଂ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆଶା କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି।