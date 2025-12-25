Advertisement
Odisha Vigilance: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ବାସୁଦେବ

Odisha Vigilance: ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ବାସୁଦେବ ଭୋଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି( ବୁଧବାର) ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ରେଡ୍ ସମୟରେ ୧୬ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ତାଙ୍କର ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ କୋଠାଘର ସହ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଥିବା ଓଡି଼ଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ୍ କରିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 25, 2025, 04:17 PM IST

ALSO READ: Odisha Weather Update: ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ମେଜର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ବାସୁଦେବ ଭୋଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଥିଲା।। ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ର ଚାରଭାଟିରେ ଥିବା ଘର, ସମ୍ବଲପୁର ଅଫିସ, ବରଗଡ଼ରେ ନିଜର ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଓ ପୈତୃକ ଘର ଆଦି ୪ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକସଙ୍ଗେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ୨ ଜଣ ଡିଏସ୍‌ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୮ଜଣ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଚଢାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ କୁ  ୧୧.୫୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍  ଏବଂ ବୀମା ଜମା କାଗଜପତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଚାରି ଚକିଆ ଏବଂ ଚାରିଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୬.୦୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। 

Narmada Behera

Odisha Vigilance: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ବା
ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଆସିବ କି ନାହିଁ ପିଏମ୍ କିସାନର ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା...
Top 10 News: ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟରରେ ଟପ୍ ମାଓନେତା ନିହତ, ଗୁଲୁଆଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odisha Weather Update: ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି
୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା ଟପ୍ ମାଓନେତା ଗଣେଶ ଉଇକେ ନିହତ