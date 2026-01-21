Sambalpur University: ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

Sambalpur University: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏଭଳି ଅକାଳ ବିୟୋଗ ସହପାଠୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
ବୁର୍ଲା: ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବୁର୍ଲାସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହଷ୍ଟେଲରୁ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସାରା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ମୃତ ଛାତ୍ରଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ସୁରଜ କୁଜୁର। ସୁରଜ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର (Economics) ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହଷ୍ଟେଲର ୫୨ ନମ୍ବର ରୁମରେ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ସୁରଜ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ମାନସିକ ଚାପ ଥିଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି।
ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅଘଟଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଆଜି (ବୁଧବାର) ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁରଜଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।