Pravati Vs Samir: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମୀର ଦାଶଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିମାପଡ଼ା ବାମନାଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମାବେଶରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାଶ। ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରିବୁ ବୋଲି ସେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ମୁଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲି ହେଲେ ମୋତେ ମିଳିଲା କଣ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସତ ହେଲେ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାଶ । ଏ ବାବଦରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏ ବିଦ୍ରୋହ କେବଳ ଏବେର ନୁହେଁ। ପୁରୀ ଜିଲା ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାଜପାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ସଂଘର୍ଷର ରୂପ ନେଇଗଲାଣି। ଅନେକ ସମୟରେ ସମୀର ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଉ ଥାଉ ସମୀରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
