Odisha News: ପାକଶାଳା ଉଦ୍ୟାନ ଚାଷ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ 'ସମ୍ପର୍କ' ଯୋଜନାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାମୁଦାୟିକ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ବେଦାନ୍ତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ବଞ୍ଜାରୀ, କୁଡାଲୋଇ ଏବଂ ପିପଲିମାଲ ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘର ଉଦ୍ୟାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଜୈବିକ ଘରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରିଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଜୈବିକ ସାର ସହିତ ୧୦ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ବିହନ ଥିବା ଏକ ରୋଷେଇ ଘର ଉଦ୍ୟାନ କିଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ମୋଟ ୧୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିହନ ପ୍ୟାକେଟ ମହିଳା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ରୋପଣ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରଳ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଅଧିବେଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନଗୁଡ଼ିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଛପଟକୁ ସବୁଜ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ପୁଷ୍ଟିକର ଗ୍ରହଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା।
ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସିଇଓ ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, “ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘର ଉଦ୍ୟାନ ଚାଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରୁଛୁ। ଏହା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଠନ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତିଫଳନ।”
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବଞ୍ଜାରୀ ଗ୍ରାମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଦସ୍ୟ ସରୋଜିନୀ ମହନାଦ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଅଧିବେଶନଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଘରେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ଶିଖାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ତାଜା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ବିଷୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଦାନ୍ତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ।”