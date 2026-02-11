Advertisement
Odisha News: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଯାନ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଦଘାଟିତ





Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 11, 2026, 11:12 PM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଳକ ସ୍ଥିତ ସଭାଗୃହରେ “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଯାନ”ର ଉଦଘାଟନ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ୨୮ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୪ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୋଷଣ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚକାଙ୍କକୁ ଶତପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସମଗ୍ର ଉନ୍ନତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

ଏହି ଅବସରରେ ଜନସାଧାରଣ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଅତିଥିଗଣ, ବ୍ଳକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ, ପିରାମଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଳକ ଫେଲୋମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଳି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସମାରୋହରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଳକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

