Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236397
Zee OdishaOdisha StatePuri News:ଆରସିବି IPL ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ପରେ ବିରାଟ୍ ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ

Puri News:ଆରସିବି IPL ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ପରେ ବିରାଟ୍ ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ

Puri News (ପୁରୀ): ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ବାଲୁକା କୃତି ଜରିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଇକନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଏବଂ (IPL 2026) ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jun 03, 2026, 09:39 AM IST

Trending Photos

Puri News:ଆରସିବି IPL ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ପରେ ବିରାଟ୍ ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ

Puri News (ପୁରୀ): ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ବାଲୁକା କୃତି ଜରିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଇକନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଏବଂ (IPL 2026) ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ବାଲୁକାକଳାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି କୋହଲିଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ "ଆମେ ବିରାଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଁ" ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। 

ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି କଳାକୃତି ଦର୍ଶକ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରଶଂସା କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ବାଲୁକା କୃତି କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୮ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ
Odisha Weather Update
Odisha Weather Update:କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଛୁଇଁବ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ରାଜ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି...
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଶିବ କୁମାର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ
Banakalagi ritual
Banakalagi Ritual: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ