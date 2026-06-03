Puri News:ଆରସିବି IPL ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ପରେ ବିରାଟ୍ ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ

Puri News (ପୁରୀ): ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ବାଲୁକା କୃତି ଜରିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଇକନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଏବଂ (IPL 2026) ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Puri News (ପୁରୀ): ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ବାଲୁକା କୃତି ଜରିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଇକନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଏବଂ (IPL 2026) ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବାଲୁକାକଳାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି କୋହଲିଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ "ଆମେ ବିରାଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଁ" ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି କଳାକୃତି ଦର୍ଶକ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରଶଂସା କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଛି।
ଏହି ବାଲୁକା କୃତି କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି।