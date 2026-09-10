Add Zee Business As A Preferred Source
App

Puri News: କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଲୀଳା ଅବସରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବ ସପ୍ତପୁରୀ ତାଡ଼

Puri News: କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଲୀଳା ଅବସରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବ ସପ୍ତପୁରୀ ତାଡ଼ ।ଆସନ୍ତାକାଲି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସାତ ପୁର ଦିଆ ପିଠା ଖାଇବେ ମହାପ୍ରଭୁ ।ଏନେଇ ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଠାରୁ ତାଡ଼ ବିଜେ ହେବ।

Reported BySanjay Mohapatra
Published: Sep 10, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:38 PM IST
Puri News: କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଲୀଳା ଅବସରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବ ସପ୍ତପୁରୀ ତାଡ଼

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Scrub Typhus: ପାଳଲହଡ଼ାରେ ୨ ମହିଳା ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ!
2
3
4
5