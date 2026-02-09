Sasmit Patra: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଗର୍ଜିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର

Sasmit Patra: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ିକରଣ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ିକରଣ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଗଞ୍ଜାମଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳପଥ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ବିମାନ ସେବାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି।
ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗତି ଆଣିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଗୋପାଳପୁର-ରାୟଗଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମପୁର-ସମ୍ବଲପୁର, ଜୟପୁର-ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଜୟପୁର-ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ଲାଇନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ କୋଟାଭାଲାସା-କୋରାପୁଟ ରେଳ ଲାଇନର ଦୋହରୀକରଣ ଉପରେ ସେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି।
ଘାଟି ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା
ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୧୫୭କୁ ୪-ଲେନ୍ କରିବା ସହ କନ୍ଧମାଳର ଘାଟି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ NH-୨୬ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ସହ ବିଜୟୱାଡା-ରାଞ୍ଚି ଇକୋନୋମିକ କରିଡର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିର NH-୩୨୬ କୁ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବା ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ବିମାନ ସେବାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜୟପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନିୟମିତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ହେଉନଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରେଳ, ସଡ଼କ ଓ ବିମାନ ସେବା ହେଉଛି ବିକାଶର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେଲେ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ପ୍ରମୁଖ ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିବ।