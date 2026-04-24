Odisha News: ସସ୍ମିତା ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା , ଧରାପଡିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ

Odisha News: ସସ୍ମିତା ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା । ଜାମସେଦପୁରରୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରେମିକ କୁ ଗିରଫ କଲା ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ।
Odisha News: ସସ୍ମିତା ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା । ଜାମସେଦପୁରରୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରେମିକ କୁ ଗିରଫ କଲା ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତ କିପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରଚିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା କାଠିଆପଡା ଗାଁରେ ସସ୍ମିତା ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରେମିକ କୁଳ ମୁଣ୍ଡିଲୋ ଗାଁର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ବାଇଁକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜାମସେଦପୁରରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ।
ଆଜି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କୁ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହିତ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଥିଲା । ପ୍ରେମିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସହ ଅନ୍ୟଜଣେ ସହଯୋଗୀ ସୁପାରିକିଲର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ସେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ବୀକାର କରିଛି । ସେଦିନ ପ୍ରେମିକ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟିଥିଲା। ପ୍ରେମିକାର ଘରଲୋକେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଇ ଦେବାପରେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମିକ । ସୁପାରି କିଲର ସହ ମିଶି ପ୍ରେମିକାକୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟସ୍ଥ ମୁଗ ବିଲକୁ ଡାକି ଏକ ଚାପଡ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ଯା କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ମୃତ ସସ୍ମିତାଙ୍କର ଗତ ୧୯ ତାରିଖରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବାପରେ ସେ ୨୦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଡିଶା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନିରାଶ ହୋଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୧ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ମୁଗ ବିଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ ଦେହ ପଡିଥିବାର ମୁଗ ଓପାଡିବାକୁ ଯାଇଥିବା କିଛି ଲୋକ ଦେଖି ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ପାଇବା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଜାମସେଦପୁର ର ସୁପାରୀ କିଲର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ ବେଳେ ସ୍ବୀକାର କରିଥିବା ସହ କେମିତି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ତାର ଡେମୋ ଦେଖାଇଥିଲା । ଜାମସେଦପୁର ରେ ରହି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା । ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ମୃତ ସସ୍ମିତା ଙ୍କ ସହିତ ତାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିବା ସହ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ।
ଏପରିକି ସସ୍ମିତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗାଁ ମହିଳା ସମିତି ରୁ ଋଣ ଆଣି ପ୍ରେମିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କୁ ଦେଇଥିଲା । ଆରପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସସ୍ମିତା ନାଁରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ଜମି କିଣିଥିବା ସହ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏଲ. ଆଇ. ସି. ବଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ହେଲେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସସ୍ମିତା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଝଗଡା ହୋଇ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ଯିବାସହ କିଛିଦିନ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପୁଣି ସସ୍ମିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
୨୦ ତାରିଖ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ମୁଗ ବିଲକୁ ଡାକି ସୁପାରୀ କିଲର ସହ ମିଶି ହତ୍ୟାକରିବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଜାମସେଦପୁର ରୁ ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାପାଇଁ କଥା କରି ସାଙ୍ଗରେ ସୁପାରୀ କିଲରକୁ ଆଣିବା ସହ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରୀମ ଦେଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ । ସସ୍ମିତା ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା ହୋଇଗଲେ ତା ନାଁରେ କିଣିଥିବା ଜମି ଓ ଏଲ ଆଇସି ଟଙ୍କା ବୁଡିଯିବା ଚିନ୍ତାରେ ସେ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଛି । ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ରେ ପୋଲିସ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାର ସହଯୋଗୀ କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇନାହିଁ। ହତ୍ୟା ଘଟଣା କୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।