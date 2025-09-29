Satabdi Express: ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ

Trending Photos
Satabdi Express: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାନ୍ତା ଆଉ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମାତ୍ର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଛି। ଏହିପରି ଏକ ଖବର ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ମାର୍କୋଣା ଷ୍ଟେସନରୁ। ବାହାନଗାର ଛାତିଥରା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବେବି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥାଆନ୍ତା।
ମାର୍କୋଣା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରବିବାର ସଂଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଥିଲା। ଏହା ମାର୍କୋଣା ଷ୍ଟେସନ୍ର ୨ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇ ଯିବାର ଥିଲା। ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ୟୁଏନ୍ ପଣ୍ଡା ଲାଇନ କ୍ଲିୟନ ନେଇ କୌଣସି ସିଗନାଲ ଦେଇନଥିଲେ। ତଥାପି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବେ ଦୁଇ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରେ ପୂରାଇ ଦେଇଥିଲେ | ତେବେ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ସଂଗେ ସଂଗେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇ ଥିଲେ। ଫଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଡ଼ଧରଣର ଅଘଟଣ ଟଳିଯାଇଥିଲା।
ଫଳରେ ଟ୍ରେନଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ଟି ୧ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୬ଟା ୧୮ ମିନିଟ୍ରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ୭ଟା ୨୫ ମିନିଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ନେଇଥିଲ। ଏନେଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସଂପୃକ୍ତ ୨ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏବେ ମାର୍କୋଣା ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।