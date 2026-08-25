Saurin Bhatt: ସୌରିନ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା, ହଟିଲା ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା

କଟକ: କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରିନ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତଳକୋର୍ଟରେ ସୌରିନଙ୍କୁ ହାଜର କରାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ସୌରିନ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନନ୍-ବେଲେବଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ (NBW) ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି NBWକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୌରିନ ଭଟ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିବା ସହ ତଳକୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ସୌରିନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ତେବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ୨୦ ତାରିଖରେ ସୌରିନ ଭଟ୍ଟ ତଳକୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ରହିତାଦେଶକୁ ହଟାଇବା ସହ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତଳକୋର୍ଟରେ ସୌରିନ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ହାଜର କରାଇବା ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି।