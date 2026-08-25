Add Zee Business As A Preferred Source
App

Saurin Bhatt: ସୌରିନ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା, ହଟିଲା ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ସୌରିନ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନନ୍-ବେଲେବଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ (NBW) ଜାରି ହୋଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 25, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 12:53 PM IST
Saurin Bhatt: ସୌରିନ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା, ହଟିଲା ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5