ଏସସିବି ଆଇସିୟୁରେ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ: ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ ନିଲମ୍ବିତ

କଟକ: ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏସସିବି (SCB) ମେଡିକାଲରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଇସିୟୁ (ICU) ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ରୋଗୀ ବେଡ୍ରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ଘଟଣାଟି କଣ ଥିଲା?
ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ଆଇସିୟୁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିଷପାନ କରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ରୋଗୀ ନିଜ ବେଡ୍ରେ ଥିବା ସାଇଡ୍ ରେଲିଂ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ହାତରୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କେହି ବି ସହାୟତା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ତଦାରଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି ପରେ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତ ପରେ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ
ଏହି ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ସରୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ତଦନ୍ତ କମିଟି ସେଦିନ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ।
ରୋଗୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
ରାଜ୍ୟର ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ହେଉଥିବା ଖେଳୱାଡକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ବେଶ୍ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଇସିୟୁ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରୋଗୀ ଅସହାୟ ଭାବେ ତଳେ ପଡ଼ିରହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଆଇସିୟୁ ଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।